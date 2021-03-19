فليك وحميدزيتش يتحدثان عن مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيكون بايرن ميونيخ في مواجهة مرتقبة أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي المسابقة الأبرز في القارة العجوز.

وكان بايرن ميونيخ حقق اللقب الموسم الماضي بفوزه على فريق العاصمة الفرنسية الذي كان يشرف عليه الألماني توماس توخيل في النهائي بهدف نظيف حمل توقيع الفرنسي كينغسلي كومان، لذا تعتبر المباراة ثأرية لسان جيرمان الذي سيسعى لإسقاط خصمه بإشراف مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وتحدّث مدرب الفريق البافاري عن المواجهة قائلاً: " "لم يتبق سوى منافسين أقوياء في ربع النهائي. هذه أفضل ثمانية فرق في أوروبا. سيكون من المهم تقديم عروض قوية. نريد التقدم إلى الدور التالي."

ومن جهته، وفي أول تعليق له على القرعة قال المدير الرياضي لبايرن نجمه البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش:"باريس سان جيرمان فريق جيد للغاية. هم حالياً في المركز الثاني في الدوري، لكنهم سيشكلون تحدياً صعباً بالنسبة لنا".



