فليك: "قطعنا خطوة عملاقة نحو ربع النهائي"

وقال فليك بعد المباراة "قدمنا عرضا جيدا من الناحية الجماعية. كنا نريد الضغط على الفريق المنافس ونجحنا في صنع فرص عدة وبالتالي نحن راضون جدا".

وأضاف "مسابقة دوري الأبطال مميزة بالنسبة إلى لاعبينا، رأينا بأن الجميع كان جاهزا منذ صافرة البداية ونحن نستحق الفوز بلا جدال".

ودخل الفريق البافاري المباراة على وقع نتيجتين مخيبتين في الدوري المحلي إثر تعادله على ملعبه مع أرمينيا بيليفلد 3-3 ثم سقوطه خارج قواعده أمام اينتراخت فرانكفورت، لكنه كان على الموعد في الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية رافعا رصيده الى 17 مباراة من دون خسارة خارج ملعبه وهو رقم قياسي في المسابقة القارية الاهم.

ولدى سؤاله عما إذا كان فريقه أبرز مرشح للاحتفاظ بلقبه أجاب فليك "كلا. يتعين أولا خوض مباراة الإياب لكننا قطعنا خطوة عملاقة نحو ربع النهائي ويجب ان نخوض المباريات الواحدة تلو الاخرى".

أما مدرب لاتسيو سيموني اينزاغي فأعرب عن خيبة امله من النتيجة بقوله "كنا متوترين أمام النادي بطل العالم وارتكبنا العديد من الأخطاء ساهمت في مساعدة الفريق المنافس على تسجيل ثلاثة من أهدافه الأربعة. لا يمكن ارتكاب هذا النوع من الأخطاء على هذا المستوى".

وأضاف "لو احتسبت ركلة الجزاء لصالحنا عندما كانت النتيجة 1-صفر لربما تغيرت الأمور لكن الحظ لم يكن حليفنا. يتعين علينا التعلم من هذه الخسارة من أجل أن نكبر ونتطوّر في المستقبل".

واعتبر الحارس المخضرم الإسباني بيبي رينا بأن قلة خبرة بعض لاعبي الفريق ساهمت في خسارته بقوله "ثمة لاعبون في الفريق خاضوا حفنة من المباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وعندما ترتكب أخطاء أمام أفضل فريق في العالم فإنك ستعاني جراء ذلك".