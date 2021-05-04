فالفيردي جاهز لمواجهة تشيلسي

أعلن ريال مدريد جاهزية لاعبه فيديريكو فالفيردي لخوض موقعة "ستامفورد بريدج" أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

وجاء قرار الاعتماد على فالفيردي بعد أن ظهرت نتيجة فحصه سلبية صباح اليوم.



وكان الأوروغواياني أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين تقريباً.

وستكون عودة لاعب الارتكاز هامةً للغاية إذ أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بحاجة لكل العناصر لقلب المعطيات وتجاوز عقبة تشيلسي الذي انتزع تعادلاً بطعم الفوز على أرض "ألفريدو دي ستيفانو" (1-1).

وفيما يلي لائحة اللاعبين المدعوين لمواجهة تشيلسي الإنكليزي :