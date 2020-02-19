فاتسكه: دورتموند يحظى بأفضلية "نفسية" على سان جيرمان

وضرب لاعب دورتموند الشاب النروجي إرلينغ هالاند بقوة على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" عندما سجل ثنائية منحت فريقه الفوز، رافعا رصيده إلى عشرة أهداف في المسابقة بالتساوي مع المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

وبرغم امتلاك بطل فرنسا لاعبين مثل البرازيلي نيمار والشاب كيليان مبابي على أرضه في مباراة الإياب في 11 اذار/مارس المقبل، يرى فاتسكه أن دورتموند يملك أفضلية نفسية، نظراً لسعي سان جيرمان بقوة لتفادي خروجه من ثمن النهائي للموسم الرابع تواليا.

قال مشيرا إلى خروج سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد الموسم الماضي برغم فوزه ذهابا 2-صفر في أرض الفريق الإنكليزي "لديهم صدمة مانشستر يونايتد. بالنسبة إليهم سينهار العالم إذا تعرضوا للإقصاء. اعتقد أننا نملك أفضلية نفسية".

ويتألق هالاند (19 عاما) بشكل كبر مع فريقه الجديد بعد انتقاله من سالزبورغ النمسوي مقابل 20 مليون يورو، وقد سجل له 11 هدفا في 7 مباريات في مختلف المسابقات.