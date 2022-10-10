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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

غياب موسيالا عن مواجهة بايرن وبلزن لإصابته بكورونا

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سيغيب لاعب الوسط المهاجم جمال موسيالا عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني، لدى مواجهته لفيكتوريا بلزن التشيكي في مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم الأربعاء، لإصابته بفيروس كورونا.

Reuters


وقال النادي البافاري في بيان رسمي: "خضع جمال موسيالا لفحص جاءت نتيجته إيجابية، اللاعب في حالة جيدة وهو في الحجر الصحي في منزله". 

وبات موسيالا خامس لاعب من بايرن ميونيخ تظهر نتيجته ايجابية بكوفيد-19 منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، بعد مانويل نوير وليون غوريتسكا خلال النافذة الدولية مع منتخب ألمانيا، ثم يوزوا كيميش وتوماس مولر في الأول من الشهر الحالي.

وغادر كل من نوير وغوريتسكا حينها معسكر المنتخب الألماني ولم يتغيبا عن أي مباراة للفريق البافاري، في حين غاب مولر عن مباراتي فريقه ضد فيكتوريا بلزن ذهابا ومباراة "كلاسيكر" ضد بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي السبت، في حين غاب كيميش عن مباراة بلزن أيضاً وشارك في الشوط الثاني ضد دورتموند.

وبحسب قوانين مقاطعة بافاريا، يمكن رفع الحجر الصحي عن شخص مصاب بعد خمسة أيام فقط، في حال لم تظهر عوارض على المصاب على مدى 48 ساعة.

ويحوم الشك أيضاً حول مشاركة موسيالا ضد فرايبورغ ثاني الدوري الألماني الأحد المقبل.
 

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ جمال موسيالا
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