English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

غياب لاعب دورتموند سانشو عن موقعة إشبيلية

من قبل

سيغيب الجناح الإنكليزي جايدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني عن موقعة إشبيلية الاسباني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة في الفخذ.

AFP


وكان سانشو غاب عن "الكلاسيكر" أمس (السبت) وخسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ المتصدر 2-4، بسبب الإصابة والتي ستبعده أيضاً عن إياب دور الـ 16 في المسابقة الأعرق الثلاثاء، بحسب تصريح مايكل زورك المدير الرياضي لمجلة "كيكر" الرياضية.

قال زورك: "إنها خسارة كبيرة لنا، خصوصاً نظراً إلى المستوى الذي كان يقدمه سانشو في الفترة الأخيرة" في إشارة إلى تسجيل الإنكليزي ثلاثة أهداف في المباريات الثلاث الاخيرة.

وكان سانشو قاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي الكأس المحلية بتسجيله هدف الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 1-صفر الثلاثاء الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة.

ورغم أن دورتموند لم يحدد مدة غياب لاعبه، أشارت "كيكر" إلى أنه من المتوقع أن يبتعد سانشو عن المستطيل الأخضر إلى "ما بعد مباراة الثلاثاء".

وكان دورتموند وضع قدماً في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال بفوزه ذهاباً على مضيفه إشبيلية 2-3.   

دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند إشبيلية جايدون سانشو
السابق مباراة ليفربول ولايبزيغ في بود
اقرأ
مباراة ليفربول ولايبزيغ في بودابست
التالي

آخر الأحداث

>