غياب بنزيمة عن مواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيمة عن مواجهة فريقه ريال مدريد الإسباني أمام مستضيفه أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.\

وأعلن ريال مدريد قائمة مكونة من 19 لاعباً لمواجهة الفريق الإيطالي وغاب عنها بشكل رسمي بنزيمة.

وسجل المهاجم الفرنسي 17 هدفا في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم وكان يقدم أداء جيدا مؤخراً بعد أن هز الشباك أمام كل من خيتافي وفالنسيا.

وقال زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي عن إصابة بنزيمة قبل المواجهة الأخيرة للفريق أمام بلد الوليد: "نعلم ما يقدمه كريم وكم هو مهم بالنسبة لنا. لكن علينا ان نتعامل مع الوضع ونتمنى أن يعود إلينا في أسرع وقت ممكن مثل كل اللاعبين الاخرين".



