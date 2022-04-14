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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

غوارديولا يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

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مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بتأهله للمرة التاسعة إلى نصف النهائي.

Reuters

بات الإسباني بيب غوارديولا المدرب الأكثر خوضاً لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قيادته مانشستر سيتي إلى المربع الذهبي على حساب أتلتيكو مدريد بعد فوزه عليه بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب بهدف دون رد.

ونجح غوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ سابقاً في التأهل للمرة التاسعة إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال متفوقاً على البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي اللذين بلغا هذا الدور 8 مرات، في حين بلغ المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغوسون المربع الذهبي لدوري الأبطال 7 مرات.

وقاد غوارديولا برشلونة إلى نصف النهائي أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 وبايرن ميونيخ أعوام 2014 و2015 و2016 ومانشستر سيتي في الموسم الماضي، وهذا الموسم حيث سيواجه ريال مدريد من أجل العبور إلى المشهد الختامي وتعويض اللقب الذي ضاع منه الموسم الفائت عندما خسر أمام مواطنه تشيلسي في النهائي.

دوري أبطال أوروبا جوزيه مورينيو بيب غوارديولا كارلو أنشيلوتي أليكس فيرغوسون
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