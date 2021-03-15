غوارديولا يتجنب الحديث عن رباعية تاريخية لسيتي

غوارديولا ويلتقي سيتي الثلاثاء مع بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما هزمه ذهاباً 2-صفر في بودابست التي نقلت إليها المباراة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وستقام عليها أيضا مباراة الغد للسبب ذاته.

ويبدو سيتي شبه ضامن لإحراز لقبه الثالث في أربع سنوات في الدوري الإنكليزي، ويلتقي إيفرتون في ربع نهائي مسابقة الكأس السبت ويخوض نهائي كأس الرابطة ضد توتنهام في نيسان/أبريل.

زينتشنكو يتحدث عن إحراز الرباعية

وقال زينتشنكو عشية المباراة مع مونشنغلادباخ في مؤتمر صحافي إنه يرى "عيونا متعطشة" في تشكيلة سيتي الباحث عن الألقاب الأربعة.

وأضاف الظهير الأوكراني "بالطبع كل شيء ممكن. لدينا تشكيلة رائعة. لماذا لا؟".

وتابع اللاعب البالغ 24 عاماً "يمكنني رؤية أعين متعطشة في غرف الملابس. الجميع متعطش كثيرا للألقاب. هذا ما نريد".

غوارديولا يتحفظ

لكن غوارديولا استبعد بسرعة الحديث عن هذا الموضوع وحثّ لاعبه على التركيز على المباريات "أنا أكبر من السيد زينتشنكو. لدي خبرة أكثر ولا اتفق معه".

وأضاف المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني "لم يحدث أن أحرزنا أربعة القاب من قبل ولا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل هذا الموسم".

وتابع "نفكر فقط في هذه المباراة وبمواجهة إيفرتون. لا أعرف ماذا سيحدث في نهاية الموسم لكن في العادة لا يحصل ذلك".

ورأى غوارديولا أن "فريق (سيتي) الحالي أسوأ من السابق، لان الأخير أحرز الكثير وهذه التشكيلة لم تتوج بأي شيء بعد".

واكد غوارديولا ان مهاجمه رحيم ستيرلينغ سيسافر مع الفريق بعد غيابه عن المواجهة الأخيرة ضد فولهام في الدوري، مستبعداً أي خلاف معه.



