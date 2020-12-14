غوارديولا يأمل بتشكيلة مكتملة في فبراير

وفي أربعة مواسم سابقة تحت قيادة المدرب الإسباني بلغ سيتي دور الثمانية في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا ثلاث مرات.

ورغم سلسلة من الإصابات طاردت لاعبي الفريق هذا الموسم تصدر سيتي المجموعة الثالثة في دوري الأبطال برصيد 16 نقطة من ست مباريات ويأمل غوارديولا أن يكون لديه تشكيلة مكتملة عندما يحل ضيفا على مونشنغلادباخ في شباط/فبراير.

وقال غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ السابق في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "حين كنت أعمل في ألمانيا عرفت الشعبية الكبيرة والتاريخ العريق لمونشنغلادباخ".

وتابع "تعجبني كرة القدم الجميلة التي يقدمها. شاهدت أبرز اللقطات لهم في دور المجموعات أمام شاختار دونيتسك وإنتر ميلان. قدم مباراتين رائعتين أمام شاختار.

وتابع: "أرغب أن يكون الفريق في أفضل حالة عندما نصل إلى فبراير. سنسعى لتحقيق ذلك والمنافسة لأبعد مدى".

وقال غوارديولا إن سيرخيو أغويرو عاد إلى التدريبات بعد وعكة صحية لكنه لم يضع حتى الن المهاجم الأرجنتيني في خططه للمباراة أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون في الدوري الممتاز غداً الثلاثاء.

وشارك أغويرو البالغ من العمر 32 عاماً، والذي غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة في الركبة، بديلاً ليهز الشباك أمام اولمبيك مرسيليا في دوري الأبطال الأسبوع الماضي قبل أن يغيب عن التعادل

السلبي أمام مانشستر يونايتد يوم السبت.

وقال غوارديولا "تدرب أغويرو اليوم. لم يستطع القيام بذلك قبل يومين أو ثلاثة".