غارسيا...بعد تجاوز سيتي أمامه جبل شاهق اسمه بايرن

ويعرف غارسيا أن من يفوز على سيتي بإمكانه أن يحلم بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن قبل ذلك أمامه جبل شاهق الارتفاع في المربع الذهبي عليه تجاوزه، اسمه بايرن ميونيخ الألماني وفي نهاية هذا الجبل يوجد حراس القلعة البافارية مولر ونوير وتياغو ألكنتارا وليفا...، إذا أردت العبور للضفة الأخرى عليك تجاوزهم، وهو الأمر الذي يتطلب عملاً بطولياً بالنظر إلى ما قدموه أمام برشلونة في ربع النهائي.

وتفوق ليون على رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بنتيجة 3-1 في العاصمة البرتغالية لشبونة حيث تستكمل المنافسات بنظام بطولة مصغرة والإقصاء من مباراة واحدة، بفضل هدفين قاتلين للبديل موسى ديمبيلي في الدقائق الاخيرة حيث بقي التعادل 1-1 سيد الموقف حتى الدقيقة 79.

وأتى انتصار الفريق الفرنسي امام سيتي المدجج بالنجوم والذي يعتبر من اغنى اندية العالم بعد مفاجأة إقصائه يوفنتوس بطل إيطاليا تسع مرات توالياً في ثمن النهائي.

الا ان المهمة امام العملاق البافاري الأربعاء ستكون الأصعب بعد أن ذلّ الاخير برشلونة الإسباني باكتساحة بنتيجة 8-2 في ربع النهائي.

وقال غارسيا "نحن عرف من سنواجه تالياً. لقد أقصينا يوفنتوس الذي كان أحد المرشحين للفوز بدوري الأبطال ومانشستر سيتي الذي كان مرشحا أيضاً".

وتابع مدرب مرسيليا وروما الإيطالي السابق "سيكون الأمر مماثلاً بالنسبة لبايرن، ولكن بناء على ماأظهره اللاعبون، فإنه بإمكاننا منطقياً أن نأمل في تجاوز دور آخر وهذا ما سنستعد من أجله".

أنهى ليون الدوري المحلي في المركز السابع وهي نتيجة مخيبة، لذا الفوز بلقب دوري الأبطال هو أمله الوحيد والأخير للمنافسة أوروبياً الموسم المقبل.

بلغ ليون المسابقات القارية في المواسم الـ23 السابقة جميعها، إلا أنه لم يتجاوز أبداً نصف نهائي دوري الأبطال، وللمفارقة أن آخر مرة بلغ فيها هذا الدور كانت أيضاً أمام بايرن عام 2010 إلا أنه خرج خاسراً.

وقال غارسيا الذي تم تعيينه على رأس الجهاز الفني لليون في تشرين الأول/اكتوبر الفائت "الثقة تكبر في الفريق ولكن لن نكون المرشحين للفوز ومرة أخرى سيتطلب الأمر منا عملاً بطوليا للتأهل".