English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

عودة كومان إلى تمارين بايرن ميونيخ

من قبل

بعد غياب ثلاثة أسابيع ونصف عن الملاعب بسبب الإصابة، عاد المهاجم الفرنسي كينغسلي كومان إلى تمارين بايرن ميونيخ الألماني عشية مواجهة النادي البافاري مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

Reuters

وتبادل كومان مطلع الحصة التدريبية الإثنين الكرات مع زملائه بعد الترحيب به بحرارة من اللاعبين والمدرب يوليان ناغلسمان.

وكان كومان تعرض لتمزق في عضلات فخذه الأيمن الجمعة 9 أيلول/سبتمبر الماضي، وغاب عن تجمع منتخب بلاده الشهر الماضي ومبارتين في دوري الأمم الأوروبية ضد النمسا والدنمارك.

وتُعدّ عودته إلى تشكيلة الفريق الأحمر نبأ جيداً للمنتخب الفرنسي، قبل سبعة أسابيع من بداية حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم في قطر.

وكان ناغلسمان أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يتعين الانتظار لمعرفة قدرة كومان على اللعب مع فريقه الذي يستعد أيضاً لمواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي الذي سيطر بايرن على لقبه طوال العقد الماضي.
 

منتخب فرنسا دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ الدوري الألماني كينغسلي كومان
السابق تهميش نونييس أحد أعراض البداية
اقرأ
تهميش نونييس أحد أعراض البداية الضعيفة لليفربول
التالي كلوب يؤكد جاهزية ليفربول لمواج
اقرأ
كلوب يؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة غلاسكو رينجرز
-

آخر الأحداث

>