عودة كومان إلى تمارين بايرن ميونيخ

وتبادل كومان مطلع الحصة التدريبية الإثنين الكرات مع زملائه بعد الترحيب به بحرارة من اللاعبين والمدرب يوليان ناغلسمان.

وكان كومان تعرض لتمزق في عضلات فخذه الأيمن الجمعة 9 أيلول/سبتمبر الماضي، وغاب عن تجمع منتخب بلاده الشهر الماضي ومبارتين في دوري الأمم الأوروبية ضد النمسا والدنمارك.

وتُعدّ عودته إلى تشكيلة الفريق الأحمر نبأ جيداً للمنتخب الفرنسي، قبل سبعة أسابيع من بداية حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم في قطر.

وكان ناغلسمان أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يتعين الانتظار لمعرفة قدرة كومان على اللعب مع فريقه الذي يستعد أيضاً لمواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي الذي سيطر بايرن على لقبه طوال العقد الماضي.

