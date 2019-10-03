عقوبات منتظرة على سيتي وريال مدريد

وقال "يويفا" اليوم الخميس إنه وجه اتهامات إلى مانشستر سيتي ودينامو زغرب بعد أن ألقى مشجعون مقذوفات تجاه أرض الملعب كما أحدث مشجعو الفريق الكرواتي تلفيات في مدرجات ملعب الاتحاد خلال فوز سيتي 2-صفر يوم الثلاثاء.

كما وجه الاتحاد الأوروبي اتهاما إلى ريال مدريد بسبب تأخر موعد انطلاق مباراة تعادل فيها 2-2 مع كلوب بروج وأقيمت أيضاً يوم الثلاثاء.

وأدان "يويفا" الفريق البلجيكي بسبب توجيه لاعب الوسط رود فورمر عبارات مسيئة لحكم المباراة بعد طرده لحصوله على الانذار الثاني.

ووجهت اتهامات لأولمبياكوس اليوناني بعد أن رفع مشجعوه لافتة اعتبرها اليويفا تحمل إساءة عنصرية في المباراة التي خسرها على ملعب رد ستار بلجراد 3-1.

في المقابل اتهم رد ستار بسوء التصرف بعد إنذار خمسة لاعبين بينهم اثنان من البدلاء.

وقال يويفا إن لجنة الانضباط ستجتمع غداً الجمعة لسماع الرد على الاتهامات الموجهة ضد رد ستار وأولمبياكوس بينما ستنظر في 17 تشرين الأول/أكتوبر أحداث المباراتين الأخريين.