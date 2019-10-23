ضربة جديدة لبايرن ميونيخ بإصابة هرنانديز

وقال البوسني صالحميدزيتش لاذاعة "سبورت 1" الألمانية "سيغيب (هرنانديز) عن الملاعب لفترة طويلة. لعدة أسابيع".

وأضاف "عانى هرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل قد تأذت، كان يعاني من أوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله لذا اضطرينا إلى استبداله".

وتعرّض هرنانديز للإصابة في الدقيقة 57 وخرج قبل أن يشارك بدلا منه جيروم بواتنغ.

وأصدر النادي البافاري بيانا جاء فيه بأن هرنانديز تعرّض "لقطع جزئي في أربطة الكاحل وسيغيب لفترة غير محددة عن الملاعب. يتعين على بايرن ميونيخ التخلي عن خدماته في الوقت الحالي".

وكان بايرن ميونيخ خسر جهود قلب دفاعه الآخر نيكلاس زوليه الأسبوع الماضي لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن ميونيخ دفع مبلغا قياسيا بلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني الصيف الماضي.

بدوره، عانى لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، أحد المرشحين للحلول بدلا من هرنانديز في مركز قلب الدفاع، من إصابة عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني وعلق صالحميدزيتش على ذلك بقوله "عانى مارتينيز من مشكلة عضلية في الشوط الأول ولم نرد اتخاذ أي مخاطرة".

وكشف النادي البافاري أن مارتينيز يعاني من إصابة عضلية طفيفة وسيعاود التمارين تدريجيا في الأيام المقبلة.