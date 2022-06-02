English
العربية
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال أوروبا

صلاح: أود التنازل عن كل جوائزي الفردية مقابل فرصة إعادة نهائي دوري الأبطال

من قبل

قال النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول إنه يود التنازل عن كل جوائزه الفردية مقابل إعادة مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الـ"ريدز" بهدف دون مقابل.

Reuters

وغرّد صلاح عبر حسابه في تويتر اليوم الخميس قائلاً: "لا أستطيع أن أعبّر بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة هذا اللقب إلى ليفربول ولكن في النهاية لم ننجح. لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما فيه الكفاية على دعمهم.  الموسم كان طويلاً جداً ولكن جزءاً مني يتمنى أن ينطلق الموسم التالي غداً".

 

وأضاف صلاح: "التقدير الذي نلته من جانب الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو أمرٌ مميز لن أنساه أبدا. ومع ذلك، أود أن أعطي كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة".

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول محمد صلاح
السابق جدل سياسي واتهامات متبادلة بعد
اقرأ
جدل سياسي واتهامات متبادلة بعد أحداث ملعب فرنسا
التالي
-

آخر الأحداث

>