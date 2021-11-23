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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

صراع محتدم على بطاقة التأهل بين دورتموند وسبورتينغ

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تشهد المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ضمن أياكس أمستردام الهولندي التأهل عنها بأربعة انتصارات متتالية، مواجهة طاحنة على المركز الثاني بين بوروسيا دورتموند الألماني (6) ومضيفه سبورتينغ البرتغالي (6).

Reuters

ويغيب عن دورتموند لاعب وسطه البلجيكي الدولي تورغان هازار لإصابته بفيروس كورونا.

وسيضمن دورتموند التأهل بحال تغلبه على خصمه، نظراً لفوزه ذهاباً 1-صفر، فيما سيضمن سبورتينغ العبور بحال فوزه على دورتموند بفارق هدفين.

والوضع مشابه في الثانية إذ ضمن ليفربول الإنكليزي الصدارة بأربعة انتصارات متتالية، حيث يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني (4) ميلان الإيطالي (1)، فيما يحلّ بورتو الثاني (5) على رجال المدرب الألماني يورغن كلوب المنتشين من فوزهم الكبير على أرسنال 4-صفر في الدوري الإنكليزي.

وسيتأهل بورتو بحال فوزه على ليفربول وخسارة أتلتيكو أمام ميلان.
 

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