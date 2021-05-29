صدور التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

من قبل AFP May 29, 2021 20:05 في ما يأتي تشكيلة كلّ من مانشستر سيتي وتشيلسي الإنكليزيين اللذين يتواجهان مساء السبت في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "دراغاو" في بورتو: