صدور التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وبعد أقل من ساعة (العاشرة بتوقيت مكة المكرمة) ستنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي منتظر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية: البرازيلي إيدرسون - كايل ووكر وجون ستونز والبرتغالي روبن دياش والأوكراني ألكسندر زينتشينكو - الألماني إيلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا - الجزائري رياض محرز وفيل فودن ورحيم ستيرلينغ.
المدرب: الإسباني بيب غوارديولا
تشيلسي: السنغالي إدوار مندي - ريس جيمس والبرازيلي تياغو سيلفا والألماني أنتونيو روديغر - الإسباني سيزار أسبيليكويتا والفرنسي نغولو كانتي والإيطالي جورجينيو وبن تشيلويل - مايسون ماونت - الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيرتس.
المدرب: الألماني توماس توخل
الحكم: الإسباني أنتونيو لاهوس