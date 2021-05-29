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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

صدور التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

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في ما يأتي تشكيلة كلّ من مانشستر سيتي وتشيلسي الإنكليزيين اللذين يتواجهان مساء السبت في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "دراغاو" في بورتو:

AFP

وبعد أقل من ساعة (العاشرة بتوقيت مكة المكرمة) ستنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي منتظر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
                  
تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية: البرازيلي إيدرسون - كايل ووكر وجون ستونز والبرتغالي روبن دياش والأوكراني ألكسندر زينتشينكو - الألماني إيلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا - الجزائري رياض محرز وفيل فودن ورحيم ستيرلينغ.

المدرب: الإسباني بيب غوارديولا
                  
تشيلسي: السنغالي إدوار مندي - ريس جيمس والبرازيلي تياغو سيلفا والألماني أنتونيو روديغر - الإسباني سيزار أسبيليكويتا والفرنسي نغولو كانتي والإيطالي جورجينيو وبن تشيلويل - مايسون ماونت - الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيرتس.


المدرب: الألماني توماس توخل
                  
الحكم: الإسباني أنتونيو لاهوس

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