شكوى جماعية من نحو 900 مشجع لليفربول بسبب فوضى نهائي دوري الأبطال



وتستهدف الشكوى التي قدمها مكتب المحاماة "لي داي" أمام محكمة ليفربول، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي ورد ذكره في تقرير مستقل في شباط/فبراير باعتباره الجاني الرئيسي في الحوادث "التي كادت أن تؤدي إلى كارثة" خلال نهائي المسابقة القاربة الأم العام الماضي بين "الريدز" وريال مدريد الإسباني.



كما أعلنت شركتان أخريان للمحاماة، تمثلان ما يقرب من 2000 مشجع آخر، عن نيتهما مقاضاة "يويفا". ويعتقد مكتب "لي داي أنه من خلال الإخفاق في توفير بيئة آمنة وسلمية للجماهير، يمكن تحميل الاتحاد القاري للعبة المسؤولية القانونية عن الإصابات أو الأذى النفسي الذي يعاني منه مشجعو الريدز.

وأدى تأخير المباراة النهائية 37 دقيقة (فاز ريال 1-صفر) وما رافق من مواجهة الشرطة للجماهير باستخدام الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى تعرض البعض منهم للسرقة، إلى مشاهد من الفوضى في ضاحية سان دوني الباريسية، مما أثار جدلاً واسعاً في فرنسا وإنكلترا.



وكان "يويفا" والسلطات الفرنسية قد وجها أصابع الاتهام في البداية إلى الجماهير الإنكليزية، واتهامها بالوصول في وقت متأخر إلى الملعب وتقديم تذاكر مزورة.

ونفى التحقيق المستقل هذه الاتهامات وندد "بالمسؤولية الأساسية" للاتحاد الأوروبي ونظيره الفرنسي، وكذلك "المفاهيم الخاطئة" للشرطة الفرنسية.

في منتصف آذار/مارس، قال رئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الذي أعيد انتخابه الأربعاء لمدة 4 سنوات على رأس الهرم الكروي، خلال برنامج استضافه لاعب يونايتد السابق غاري نيفيل، إنه "آسف" لما حدث.

وقال "صدقوني، لا يوجد شخص في يويفا لا يشعر بالأسف الشديد (...) الحمد لله، لم يحدث شيء دراماتيكي". قبل أيام قليلة، أعلن "يويفا" أنه سيعوض جميع تذاكر المشجعين الإنكليز، وهي خطوة اعتبرتها مكاتب المحاماة الثلاثة غير كافية.