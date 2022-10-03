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دوري أبطال أوروبا

شكوك حول مشاركة مارتينيز مع إنتر ضد برشلونة

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تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع إنتر ضد ضيفه برشلونة الاسباني الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وفق ما أعلن مدربه سيموني إينزاغي الاثنين.

AFP

ويعاني إنتر أصلا من غياب مهاجمه الآخر البلجيكي روميلو لوكاكو منذ أواخر آب/أغسطس الذي كان من المتوقع أن يعود ضد برشلونة، ولكن اكتمال تعافيه تأجل لبضعة أيام وفق ما أكد إينزاغي.

وعانى مارتينيز صاحب الأهداف الثلاثة هذا الموسم من "إرهاق" عضلي خلال الخسارة ضد روما (2-1) السبت في "سيري أ"، لكن مدربه أكد أن الفحوص "لم تكشف عن شيء".

وقال خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة "كان مرهقًا في نهاية المباراة. أجرى فحصًا صباح اليوم لم يكشف عن أي شيء. سيقوم اليوم بتدريبات خفيفة، لا يزال يتعين عليّ التحدث مع الأطباء ومع اللاعب لتقييم حالته البدنية".

وفي حال غياب مارتينيز، من المتوقع أن يحل مكانه مواطنه خواكين كوريا الى جانب البوسني إدين دجيكو.

كما سيفتقد إنتر لخدمات لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي غاب عن المواجهة ضد روما وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا في 25 أيلول/سبتمبر الفائت التي سمحت لكرواتيا بالتأهل الى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.                                   

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