شكوك حول مشاركة مارتينيز مع إنتر ضد برشلونة

ويعاني إنتر أصلا من غياب مهاجمه الآخر البلجيكي روميلو لوكاكو منذ أواخر آب/أغسطس الذي كان من المتوقع أن يعود ضد برشلونة، ولكن اكتمال تعافيه تأجل لبضعة أيام وفق ما أكد إينزاغي.

وعانى مارتينيز صاحب الأهداف الثلاثة هذا الموسم من "إرهاق" عضلي خلال الخسارة ضد روما (2-1) السبت في "سيري أ"، لكن مدربه أكد أن الفحوص "لم تكشف عن شيء".

وقال خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة "كان مرهقًا في نهاية المباراة. أجرى فحصًا صباح اليوم لم يكشف عن أي شيء. سيقوم اليوم بتدريبات خفيفة، لا يزال يتعين عليّ التحدث مع الأطباء ومع اللاعب لتقييم حالته البدنية".

وفي حال غياب مارتينيز، من المتوقع أن يحل مكانه مواطنه خواكين كوريا الى جانب البوسني إدين دجيكو.

كما سيفتقد إنتر لخدمات لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي غاب عن المواجهة ضد روما وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا في 25 أيلول/سبتمبر الفائت التي سمحت لكرواتيا بالتأهل الى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.