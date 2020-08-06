شاكير "صاحب الذكريات السيئة" يقود لقاء برشلونة ونابولي

ويستضيف برشلونة الإسباني منافسه نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا السبت بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

ويملك شاكير ذكريات سيئة بالنسبة لعشاق الفريقين وخاصة برشلونة، إذ خسر الفريق الكاتالوني من ليفربول الإنكليزي 4-0 في إياب نصف نهائي الأبطال الموسم الفائت بحضور صاحب الـ43 عاماً.

ولا يعد نابولي أفضل حال من برشلونة إذ يتذكر الفريق الإيطالي جيداً أنّه خسر من منافس إسباني هو ريال مدريد 3-1 في 2017 علماً أن قرارات شاكير لم تكن مؤثرة في أي من المباراتين.

وخسر برشلونة في مباراة وحيدة فقط من أصل تسع قادها له شاكير بينما انتصر نابولي في مباراتين من أصل ست بإشراف الخبير التركي.