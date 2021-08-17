English
العربية
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا

شاختار وريد بول وشيريف يكسبون الأسبقية

من قبل

كسب شاختار دونيتسك الأوكراني وريد بول سالزبورغ النمساوي و شيريف تيراسبول المولدوفي أسبقية التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق الثلاثة الفوز اليوم الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل للدور الأول.

AFP

شاختار  عاد بانتصار صعب وغال من ملعب موناكو الفرنسي 1-0 سجله البرازيلي بيدرينيو في الدقيقة 19.

أما ريد بول سالزبورغ فتخطى ضيفه بروندبي الدانماركي 2-1، على ملعب ريد بول أرينا، تقدم بروندبي بهدف مبكر حمل توقيع ميكايل اوري في الدقيقة الرابعة، لكن الفريق النمساوي رد بهدفين عن طريق كريم عضيمي وبرندن آرونسون في الدقيقتين 56 و90.

وانتصر شيريف تيراسبول على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة وقع على الأهداف المالي أداما تراوري هدفين في الدقيقتين 45 و80 وديميتريوس كولوفوس 54.

واقترب شيريف تيراسبول ليكون أول نادٍ من مولدوفا يصل إلى دور المجموعات. بانتظار مواجهات الإياب يوم الأربعاء القادم.

شاختار دونيتسك دوري أبطال أوروبا موناكو
السابق يويفا يعلن عن القوائم المختارة
اقرأ
يويفا يعلن عن القوائم المختارة لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا ورياض محرز خارج القائمة
التالي

آخر الأحداث

>