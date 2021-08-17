شاختار وريد بول وشيريف يكسبون الأسبقية

شاختار عاد بانتصار صعب وغال من ملعب موناكو الفرنسي 1-0 سجله البرازيلي بيدرينيو في الدقيقة 19.

أما ريد بول سالزبورغ فتخطى ضيفه بروندبي الدانماركي 2-1، على ملعب ريد بول أرينا، تقدم بروندبي بهدف مبكر حمل توقيع ميكايل اوري في الدقيقة الرابعة، لكن الفريق النمساوي رد بهدفين عن طريق كريم عضيمي وبرندن آرونسون في الدقيقتين 56 و90.

وانتصر شيريف تيراسبول على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة وقع على الأهداف المالي أداما تراوري هدفين في الدقيقتين 45 و80 وديميتريوس كولوفوس 54.

واقترب شيريف تيراسبول ليكون أول نادٍ من مولدوفا يصل إلى دور المجموعات. بانتظار مواجهات الإياب يوم الأربعاء القادم.