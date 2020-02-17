سيميوني يمتدح ليفربول قبل موقعة الأبطال المنتظرة

ويعود ليفربول إلى ملعب واندا متروبوليتانو حيث نال لقب دوري الأبطال في يونيو الماضي بالفوز على توتنهام كما يحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنكليزي بعد 26 مباراة.

وقال سيميوني "أتذكر (بوروسيا) دورتموند بقيادة يورغن كلوب وكان يشبه ليفربول، (ليفربول) يملك التنافسية ذاتها لكن بالنظر إلى اللاعبين الموجودين فهو يلعب بأسلوب مختلف".



وتابع: "نتحدث دائماُ عن أعظم الفرق في التاريخ وهذه التشكيلة لليفربول ستكتب اسمها في سجلات التاريخ، أحب فريق ليفربول لأنّه يلعب بأسلوب

مباشر لكن يمكنه تغيير أسلوبه أيضاً وأنا أقدر ذلك".

ويدخل أتليتيكو المباراة بعد التعادل 2-2 مع فالنسيا يوم الجمعة فيما انتصر ليفربول 1-صفر على نوريتش سيتي يوم السبت.

وقال سيميوني: "نواجه فريقاً عظيماً بمدرب مختلف (عن فالنسيا) يعتمد على الهجوم المرتد والتمركز الممتاز طيلة الوقت ونجح في تطوير الفريق في كل عام له في النادي على الرغم من رحيل كوتينيو إلى برشلونة أصبح الفريق أكثر قوة وهذا يقول الكثير عن النادي واللاعبين الموجودين".

وسيخوض سيميوني المباراة بدون المهاجم البرتغالي المصاب جواو فيلكس لكنه سيرحب بعودة دييغو كوستا الذي ابتعد للإصابة عدة أشهر، إذ لأكّد سيميوني أنّ الحتمالات لعب نجمه قائمة.