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دوري أبطال أوروبا

سيميوني يقر بحاجة أتلتيكو لإجراء تغييرات

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أقر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بحاجة فريقه لإجراء تغييرات بعد بداية غير مقنعة للموسم.

Reuters

وخسر أتلتيكو في الدوري 1-صفر أمام ألافيس المتواضع يوم السبت وتعادل بدون أهداف مع بورتو في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر ولن يتحمل أي أخطاء جديدة عندما يواجه ميلان غدا الثلاثاء.  

وقال سيميوني "في الكثير من المباريات هذا الموسم حرمتنا الفرق المنافسة من الحصول على مساحات. يبدو أن الفرق بدأت تحفظ طريقة لعبنا هذا الموسم وتستغل هذا الأمر جيدا. الكرة في ملعبنا لإجراء تغييرات".  

وسيعود توما ليمار لصفوف أتلتيكو بعد تعافيه من إصابة في الفخذ قبل مواجهة ميلان في ملعب يعرفه سيميوني جيدا حيث سبق له اللعب لعامين مع الغريم إنتر ميلان خلال مسيرته كلاعب.  

وأضاف سيميوني "نعلم أننا سنواجه منافسا قويا يملك فريقا رائعا. من الرائع اللعب أمام فريق بحجم ميلان في دوري الأبطال. تطور كثيرا في السنوات القليلة الماضية وبالطبع أحب الأجواء في ملعبه".  
               
 

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