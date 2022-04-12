سيميوني: عليكم أن تحترموا طريقة لعب أتلتيكو مدريد

وانهالت الانتقادات على أسلوب أتلتيكو ووصف بـ"المملّ" والمفرط في الدفاع على ملعب "الاتحاد" الأسبوع الماضي، بعد أن فشل رجال سيميوني بالقيام بأي تسديدة، أكانت بين الخشبات الثلاث أو خارجها، خلال الخسارة 1-0 ذهابًا.

قال الأرجنتيني الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة "منذ أن بدأت مسيرتي التدريبية في 2005، لم أتعرض أبدًا لأي زميل لي إن لم أكن مخطئًا، على الإطلاق".

وتابع "أؤمن أن هناك طرقًا عدة للعب كرة القدم للحصول على ما تريده من كل مباراة، ولكن عندما ينتقد أحدهم زميلا، فأنا لا أدخل في النقاش".

وأردف المدرب الذي قاد أتلتيكو إلى نهائي دوري الأبطال مرتين (2014 و2016) "هناك طرق عدة للعب وأنا أختار واحدة، ولكن عليك أن تحترم نظراءك، دائمًا، دائمًا، دائمًا".

فشل سيتي في ترجمة فرصه الغزيرة إلى أكثر من هدف سجله البلجيكي كيفن دي بروين.

وسيأمل نادي العاصمة الإسبانية في أن يقلب الطاولة في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" أمام جماهيره وبلوغ نصف نهائي المسابقة القارية الأم للمرة الاولى منذ 2017.

قال سيميوني في هذا الصدد "ما يمكننا أن نستنتجه من نتيجة مباراة الذهاب هو الأمل"، مضيفًا "لن نبتعد كثيرًا عن أفضل ما نقوم به. سنأمل أن نمزج الأمور بطريقة أفضل ونكون أسرع عند المرتدات ويقدم لاعبونا المحوريّون أمسية رائعة...كل شيء ممكن".