سولشاير يؤكد صعوبة مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تعزيز صدارته للمجموعة السادسة عندما يواجه مضيفه أتالانتا الإيطالي في المرحلة الرابعة، على أمل الاستفادة من المعنويات العالية التي أتت عقب الفوز على توتنهام بثلاثية نظيفة السبت في الدوري الممتاز.

وقال سولشاير الذي يعاني من الضغوط جراء عدم تناسب نتائج الفريق مع إمكانيات لاعبيه: "كل التركيز ينصب على هذا اللقاء ثم نتطلع إلى المباراة التالية بعد ذلك"

ويملك مانشستر يونايتد ست نقاط مقابل 4 لكل من فياريال الإسباني وأتالانتا، فيما يحتل يونغ بويز السويسري المركز الرابع بثلاث نقاط.

وتابع: "نعلم أن هذه ستكون مباراة صعبة لكن الفريق جاهز وقد عملنا على التعافي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة من 10 مباريات وهو يبتعد عن المتصدر تشيلسي بفارق 8 نقاط.