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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

سولشاير يؤكد صعوبة مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا

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اعترف النرويجي أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي بصعوبة المباراة أمام أتالانتا المقررة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

Reuters

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تعزيز صدارته للمجموعة السادسة عندما يواجه مضيفه أتالانتا الإيطالي في المرحلة الرابعة، على أمل الاستفادة من المعنويات العالية التي أتت عقب الفوز على توتنهام بثلاثية نظيفة السبت في الدوري الممتاز.

وقال سولشاير الذي يعاني من الضغوط جراء عدم تناسب نتائج الفريق مع إمكانيات لاعبيه: "كل التركيز ينصب على هذا اللقاء ثم نتطلع إلى المباراة التالية بعد ذلك"

ويملك مانشستر يونايتد ست نقاط مقابل 4 لكل من فياريال الإسباني وأتالانتا، فيما يحتل يونغ بويز السويسري المركز الرابع بثلاث نقاط.

وتابع: "نعلم أن هذه ستكون مباراة صعبة لكن الفريق جاهز وقد عملنا على التعافي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة من 10 مباريات وهو يبتعد عن المتصدر تشيلسي بفارق 8 نقاط.

أتالانتا دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد سولشاير
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