سولشار: معاناة مانشستر يونايتد تزيد كلما ابتعد عن دوري أبطال أوروبا

ويستعد يونايتد لمواجهة بروج البلجيكي الخميس في دور الـ32 من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

وقد تمنح المسابقة فريق "الشياطين الحمر" فرصة العودة إلى دوري الأبطال بحال إحرازه اللقب، نظراً لصعوبة معركة التأهل في الدوري المحلي.

وبحال فشله بالتأهل للموسم الثاني توالياً إلى المسابقة القارية الأولى، سيجد يونايتد صعوبة في رفع نوعية اللاعبين الذين سيستقدمهم في فترات الانتقال المقبلة.

وحقق يونايتد إيرادات بلغت 627,1 مليون جنيه استرليني (811 مليون دولار أميركي) العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاضها بين 560 مليون جنيه و580 مليون جنيه في 2020.

وأظهرت أرقام الربع الثاني الصادرة الثلاثاء تراجع إيرادات البث التلفزيوني بشكل حاد، نظراً لغياب يونايتد عن دوري أبطال أوروبا.

وقال سولشار، مهاجم الفريق سابقاً، في مؤتمر صحافي الأربعاء عشية المباراة "نحن فريق كبير، لدينا مالية جيدة. لكن بالطبع كلما طالت فترة غيابك زادت معاناتك، لذا نطمح في العودة إلى دوري الأبطال، لأسباب كروية ومالية ستساعد النادي".

وأضاف "يجب أن نركز على المباراة التالية، هذه المسابقة الآن، ثم الأحد في الدوري، وبعدها مسابقة الكأس الخميس. بعدها مباراة في الدوري وآمل في المزيد من المباريات الأوروبية".

وتابع سولشار أن قدوم لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديش الشهر الماضي، عزز صفوف الفريق الذي ارتقى إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري.

وسجل فرنانديش هدفه الاول خلال الفوز على واتفورد 3-0 الأحد، وكان عنصراً رئيساً خلال الفوز الهام على تشلسي 2-0 الأسبوع الماضي، وقال سولشار "نشعر بأننا أضفنا نوعية جيدة مع برونو، بالطبع. قدوم برونو يمنحنا نكهة مختلفة".

وأضاف "هو لاعب يحب التمرير بين الخطوط، الكرات الأمامية، يحب المخاطرة، وهذا ما يجب أن يفعله لاعب من مانشستر يونايتد".

