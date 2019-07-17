سلتيك يتخطى الدور التأهيلي الأول في دوري الأبطال

صعد سلتيك الإسكتلندي إلى الدور التأهيلي الثاني في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه البوسني إف كي ساراييفو اليوم الأربعاء على ملعب " سيلتيك بارك" في غلاسكو.

افتتح ريان كريستي التسجيل لسيلتيك في الدقيقة 26 وأدرك بنجامين تاتار التعادل للضيوف في الدقيقة 63 قبل أن يضع كالوم ماكريغور الفريق الإسكتلندي مجدداً في المقدمة عقب إحرازه للهدف الثاني في الدقيقة 76.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في العاصمة البوسنية قد انتهى بفوز سلتيك أيضاً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وإلى الدور ذاته صعد فريق دوندالك من جمهورية أيرلندا بعد أن تجاوز عقب منافسه ريغا اللاتفي بركلات الترجيح (5-4) عقب تعادل الفريقين ذهابا وعودة بدون أهداف، من جانبه اكتسح روزنبورغ شباك ضيفه لينفيلد من أيرلندا الشمالية برباعية نظيفة ليصبح فائزاً في مجموع لقائي الذهاب والعودة (6-0) ويضمن لنفسه مكانا في الدور التأهيلي الثاني.

وإلى الدور ذاته تأهل فريق كارباغ اغدام من أذربيجان بعد فوزه على إف كي بارتيزاني تيرانا الألباني (2-0) وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا في ألبانيا بدون أهداف.

وواصل ماريبور السلوفيني الذي خاض من قبل دور المجموعات في البطولة، مسيرته بعد أن فاز على ضيفه فالور ريكيافيك الأيسلندي (2-0) مكرراً فوزه خارج ملعبه ذهابا (0-3).

من جانبه تأهل كلوج الروماني إلى الدور التأهيلي الثاني أيضاً بعدما فاز على ضيفه إف سي أستانا الكازاخستاني (3-1) معوضاً خسارته على أرض منافسه ذهابا بهدف نظيف.

ويمتلك كلوج تاريخاً جيداً في دوري الأبطال إذ شارك في دور المجموعات أعوام 2008 و2010 و2012 وفي المرة الأخيرة أبلى بلاء حسنا عندما حل ثالثاً في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد المتصدر وقتها.

وبصعوبة بالغة تأهل باتي بوريسوف من روسيا البيضاء عقب فوزه خارج ملعبه على بياست غليفيسي البولندي بهدفين مقابل هدف وكان الفريقان قد تعادلا على أرض باتي بهدف لهدف.



