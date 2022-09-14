English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

سرقة منزل مولر خلال مباراة بايرن وبرشلونة

من قبل

تعرض منزل توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ للسرقة خلال مباراة فريقه ضد ضيفه برشلونة افي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أفادت صحيفة بيلد الألمانية الأربعاء.

AFP

وقالت الشرطة المحلية في بيان من دون ذكر الاسم إن "مساء الثلاثاء، قام مجهولون بسرقة منزل في أوترفينغ واستولوا على الأموال والمجوهرات وأشياء ثمينة" قُدرت قيمتها بـ500 ألف يورو.

وفقًا لمعلومات بيلد، الفيلا تعود لمولر الذي كان يخوض المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-صفر ضد لاعبه السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزملائه في النادي الكتالوني.

وقعت الاحداث عند حوالي الساعة العاشرة مساءً في التوقيت المحلي أي مع انطلاق الشوط الثاني، في أوترفينغ (جنوب ميونيخ) على بُعد حوالي أربعين كيلومترًا من ملعب أليانز أرينا.

وقالت الشرطة إن اثنين على الأقل من اللصوص تمكنا من الفرار عند وصول عناصرها بعد دقائق، وعلى الرغم من عمليات التفتيش المكثفة، لم يتم القبض على الفاعلين.
 

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ توماس مولر
السابق ميلان في رحلة البحث عن الفوز أ
اقرأ
ميلان في رحلة البحث عن الفوز أمام دينامو زغرب
التالي بايرن ميونيخ يخسر لوكاس هرناند
اقرأ
بايرن ميونيخ يخسر لوكاس هرنانديز لعدة أسابيع
-

آخر الأحداث

>