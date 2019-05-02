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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

سرقة منزل البرازيلي آرثر لاعب برشلونة

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تتوالى أعمال سرقة منازل لاعبي كرة القدم خلال تأدية واجبهم وكان البرازيلي آرثر لاعب وسط برشلونة آخر الضحايا، خلال فوز فريقه على ضيفه ليفربول الانكليزي 3-صفر الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

AFP

وقطع برشلونة شوطًا كبيراً نحو النهائي، لكن يوم الأربعاء كان سيئا لآرثر إذ جلس على مقاعد البدلاء طوال الدقائق التسعين ووقع منزله ضحية لصوص سرقوا مجوهرات وساعة ثمينة.

وبرغم تقرير لصحيفة "ال تاكيغرافو" المحلية أشار إلى أن لصين قاما بتهديد شقيق اللاعب باولو هنريكي العائد من ملعب كامب نو إلى المنزل بسكين ومفك للبراغي استخدماه لفتح نافذة المنزل، الا ان صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن عائلة اللاعب بخير وقد تابع شقيقه المباراة من مدرجات الملعب.

وأضافت التقارير الصحافية أن شرطة برشلونة تقوم بالتحقيق بالحادثة التي وقعت بمنطقة بيدرالبيس الراقية في ضواحي المدينة الكاتالونية.

وكان غياب آرثر (22 عامًا)، القادم مطلع الموسم من غريميو البرازيلي مقابل نحو 40 مليون يورو، مفاجئاً عن تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي الذي فضل عليه المخضرم التشيلي أرتورو فيدال. 

وتعرض عدد من لاعبي برشلونة للسرقة خلال مبارياتهم في الآونة الأخيرة على غرار جيرار بيكيه، البرازيلي فيليبي كوتينيو، جوردي ألبا والغاني كيفن برنس بواتنغ.           
                  
 

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