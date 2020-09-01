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الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا

سحب قرعة الدور الإقصائي في دوري أبطال أوروبا

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أجريت اليوم الثلاثاء وقائع سحب قرعة الدور الإقصائي المؤهل إلى دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي للعبه "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

AFP

وأسفرت القرعة التي تم تقسيمها على مسارين، مسار البطولة ومسار الدوري، عن النتائج التالية.

مسار البطولة

•    سيواجه سلافيا براغ التشيكي الفائز من مباراة يانغ بويز السويسري مع ميدتيلاند الدنماركي 

•    الفائز من مواجهة ماكابي تل أبيب ودينامو بريست البيلاروسي سيلاقي ساليزبروغ النمساوي.

•    أولمبياكوس اليوناني سيواجه الفائز من مباراة النجم الأحمر و أومونيا نيقوسيا القبرصي

•    الفائز من مواجهة قره باغ من أذربيجان ومولده النرويجي مع المتأهل من مباراة فيرينتسفاورش المجري ودينامو زغرب الكرواتي

مسار الدوري

•    كراسوندار الروسي سيلاقي الفائز من مباراة باوك اليوناني مع بنفيكا البرتغالي.

•    الفائز من مباراة جنت البلجيكي مع رابيد فيينا النمساوي سيواجه المتأهل من مباراة دينامو كييف الأوكراني وألكمار الهولندي.

Draw

وستقام مباراة الذهاب في هذا الدور الحاسم يومي 22 و23 أيلول/سبتمبر على أن تجري مباريات العودة في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الحالي، علما بأن استمرار التعادل سيعني لعب وقت إضافي ثم ركلات ترجيح لحسم الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات.

ومن المقرر أن تجري قرعة دور المجموعات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وسيتم توجيه الفرق الخاسرة من مباريات الدور الإقصائي للمشاركة في دور المجموعات ضمن مسابقة الدوري الأوروبي وستسحب القرعة يوم الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.
 

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