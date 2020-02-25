سان جيرمان يفتقد خدمات سيلفا أمام بوروسيا دورتموند

بحسب ما ذكر فريق العاصمة، سيتخلّف سيلفا عن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في 11 آذار/مارس المقبل.

وأشار سان جيرمان إلى أن عودة اللاعب البالغ 35 عاماً "مقدرة بعد ثلاثة أسابيع بحسب تطور حالته الصحية".

وكان سان جيرمان خسر 1-2 ذهاباً في ألمانيا، ضمن مسابقة يبحث عن تفادي الخروج من دورها الثمن نهائي للموسم الرابع توالياً.

وسيفتقد إياباً لاعب وسطه الايطالي ماركو فيراتي والظهير البلجيكي توما مونييه بسبب الايقاف.

وبإصابة مدافع ميلان السابق، ستتغير خطط المدرب الألماني توماس توخيل الذي اعتمد على ثلاثة مدافعين في قلب الدفاع في مباراة الذهاب، ويمكنه الآن التعويل فقط على البرازيلي ماركينيوس.

ومرة جديدة يخوض سان جيرمان الأدوار الاقصائية منقوصاً من بعض لاعبيه الأساسيين، على غرار الموسمين الماضيين عندما افتقد نجم هجومه البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم.

وأضاف سان جيرمان في بيانه أن لاعب وسطه الإسباني أندر هيريرا "سيغيب بين 6 و8 أسابيع" بسبب تمزق في العضلة الرباعية اليسرى.