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دوري أبطال أوروبا

سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة لايبتسيتش

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه البرازيلي نيمار عن مباراة الفريق ضد ضيفه لايبتسيتش الألماني في دوري أبطال أوروبا يوم غدٍ الثلاثاء بسبب الإصابة.

AFP

المران الأخير للفريق الباريسي تحضيراً للموقعة شهد مشاركة جميع اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الفريق ضد أنجيه الجمعة الفائت بسبب عودتهم المتأخرة من المشاركة في تصفيات كأس العالم، بما فيهم نيمار، إلا أن الفريق الطبي أكد شعور اللاعب بآلام في العضلة المقربة، وهو ما سيمنعه من خوض اللقاء.. وإضافة إلى نيمار، فلن يكون الأرجنتيني لياندرو باريديس حاضراً أيضاً بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الفخذ اليمنى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، فيما يواصل الإسباني سيرخيو راموس خوض التمارين الفردية لحين بلوغه الجاهزية المطلوبة قبل المشاركة في التمارين الجماعية.  

سيرخيو راموس باريس سان جيرمان نيمار أنجيه
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