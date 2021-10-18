سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة لايبتسيتش

المران الأخير للفريق الباريسي تحضيراً للموقعة شهد مشاركة جميع اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الفريق ضد أنجيه الجمعة الفائت بسبب عودتهم المتأخرة من المشاركة في تصفيات كأس العالم، بما فيهم نيمار، إلا أن الفريق الطبي أكد شعور اللاعب بآلام في العضلة المقربة، وهو ما سيمنعه من خوض اللقاء.. وإضافة إلى نيمار، فلن يكون الأرجنتيني لياندرو باريديس حاضراً أيضاً بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الفخذ اليمنى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، فيما يواصل الإسباني سيرخيو راموس خوض التمارين الفردية لحين بلوغه الجاهزية المطلوبة قبل المشاركة في التمارين الجماعية.