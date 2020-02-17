سان جيرمان يسعى لحل عقدة العبور إلى ربع النهائي

وسيحاول بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليغا، زيادة محن مدربه السابق والحالي لسان جيرمان توماس توخل في المسابقة معولاُ على هدافه الواعد والوافد حديثا إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية النروجي إرلينغ هالاند (19 عاما)، ثاني ترتيب لائحة الهدافين برصيد ثمانية أهداف مع فريقه السابق سالزبورغ النمسوي بفارق هدفين خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.

ووجه دورتموند إنذاراً شديد اللهجة للفريق الباريسي بفوزه الكبير على ضيفه إينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة الجمعة في الدوري في حين عاد سان جيرمان متعادلاً 4-4 من ملعب مضيفه أميان، مع العلم بأن الفريق الباريسي يتصدر الـ"ليغ1" بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه مرسيليا.

ويسجّل الفريق الفرنسي حضوره في دور الستة عشر للموسم الثامن على التوالي إلا أنه لم ينجح بالعبور إلى ربع النهائي في المواسم الثلاثة المنصرمة، في حين أن دورتموند تمكن من عبور دور الستة عشر مرة واحدة فقط في آخر خمسة مواسم له في دوري الأبطال وكانت في موسم 2016-2017 تحت قيادة توخل بالذات.

حقائق وأرقام من OPTA قبل المواجهة