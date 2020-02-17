سان جيرمان يسعى لحل عقدة العبور إلى ربع النهائي

وسيحاول بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليغا، زيادة محن مدربه السابق والحالي لسان جيرمان توماس توخل في المسابقة معولاُ على هدافه الواعد والوافد حديثا إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية النروجي إرلينغ هالاند (19 عاما)، ثاني ترتيب لائحة الهدافين برصيد ثمانية أهداف مع فريقه السابق سالزبورغ النمسوي بفارق هدفين خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.
ووجه دورتموند إنذاراً شديد اللهجة للفريق الباريسي بفوزه الكبير على ضيفه إينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة الجمعة في الدوري في حين عاد سان جيرمان متعادلاً 4-4 من ملعب مضيفه أميان، مع العلم بأن الفريق الباريسي يتصدر الـ"ليغ1" بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه مرسيليا.
ويسجّل الفريق الفرنسي حضوره في دور الستة عشر للموسم الثامن على التوالي إلا أنه لم ينجح بالعبور إلى ربع النهائي في المواسم الثلاثة المنصرمة، في حين أن دورتموند تمكن من عبور دور الستة عشر مرة واحدة فقط في آخر خمسة مواسم له في دوري الأبطال وكانت في موسم 2016-2017 تحت قيادة توخل بالذات.
حقائق وأرقام من OPTA قبل المواجهة
- التقى دورتموند وباريس مرة واحدة فقط من قبل، في مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي 2010/2011 وتعادلا في المباراتين.
- سجل دورتموند هدفين على الأقل في جميع المباريات الست التي لعبها على أرضه أمام فرق فرنسية في دوري الأبطال.
- خسر دورتموند 4 مرات في آخر 6 مباريات لعبها على أرضه في مراحل دوري الأبطال الإقصائية (ف 2).
- جميع أهداف دورتموند الـ22 الماضية في دوري الأبطال سجلها من لعب مفتوح، أطول سلسلة حالية بين الفرق المتبقية في هذه الدورة.
- تجاوز دورتموند دور الـ16 مرة واحدة فقط في آخر 5 مواسم له في دوري الأبطال، وكانت في 2016/2017 تحت قيادة مدرب باريس الحالي توماس توخل.
- وصل باريس إلى مراحل دوري الأبطال الاقصائية للموسم الثامن على التوالي، لكنه لم يتجاوز ربع النهائي وخرج من دور الـ16 في كل من آخر 3 مواسم.
- تلقى باريس مجموع هدفين فقط في 6 مباريات لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم، أقل من أي فريق آخر.
- لم تنته أي من مباريات باريس الـ26 في مراحل دوري الأبطال الإقصائية بالتعادل السلبي.
- ساهم مهاجم باريس كيليان مبابي في إحراز 30 هدفاً في 30 مباراة لعبها في دوري الأبطال (سجل 19 صنع 11)، مسجلاً 3 أهداف أمام دورتموند، خصمه المفضل في المنافسة.
- لم يفز مدرب باريس توماس توخل في أي من المباريات الخمس التي لعبها في ضيافة دورتموند (ت 2 خ 3)، جميعها مع فريق ماينز بين 2009 و2014.