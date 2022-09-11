رينجرز يعلن تأجيل مباراته أمام نابولي

وجاء في بيان النادي الإسكتلندي أن التأجيل جاء لأسباب أمنية حيث ستقام في توقيت المباراة، بعض الفعاليات المتعلقة بوفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا السابقة.

وذكر بيان رينجرز أيضاً أنه لن يكون مسموحاً لمشجعي فريق نابولي بحضور المباراة وفقاً للظروف الخاصة الحالية التي تمر بها المملكة المتحدة.

ومن جانبه أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه من باب العدالة والنزاهة الرياضية لن يكون مسموحاً لمشجعي رينجرز بمرافقة فريقهم في مباراة العودة أمام نابولي والتي ستقام على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في المدينة الجنوبية في السادس والعشرين من تشرين الثاني/أكتوبر القادم.

ويتنافس رينجرز ونابولي مع كل من أياكس الهولندي وليفربول الإنكليزي ضمن المجموعة الأولى من البطولة، علماً بأن الفريق الإسكتلندي استهل مواجهاته بالخسارة من مستضيفه أياكس بأربعة أهداف دون رد.