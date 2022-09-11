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دوري أبطال أوروبا

رينجرز يعلن تأجيل مباراته أمام نابولي

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أعلن نادي رينجرز الإسكتلندي تأجيل مباراته أمام نابولي الإيطالي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا التي كانت مقررة الثلاثاء القادم ليوم واحد لتقام الأربعاء الرابع عشر من أيلول/سبتمبر.

AFP

وجاء في بيان النادي الإسكتلندي أن التأجيل جاء لأسباب أمنية حيث ستقام في توقيت المباراة، بعض الفعاليات المتعلقة بوفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا السابقة.

وذكر بيان رينجرز أيضاً أنه لن يكون مسموحاً لمشجعي فريق نابولي بحضور المباراة وفقاً للظروف الخاصة الحالية التي تمر بها المملكة المتحدة.

ومن جانبه أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه من باب العدالة والنزاهة الرياضية لن يكون مسموحاً لمشجعي رينجرز بمرافقة فريقهم في مباراة العودة أمام نابولي والتي ستقام على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في المدينة الجنوبية في السادس والعشرين من تشرين الثاني/أكتوبر القادم.

ويتنافس رينجرز ونابولي مع كل من أياكس الهولندي وليفربول الإنكليزي ضمن المجموعة الأولى من البطولة، علماً بأن الفريق الإسكتلندي استهل مواجهاته بالخسارة من مستضيفه أياكس بأربعة أهداف دون رد.  

دوري أبطال أوروبا نابولي رينجرز الإسكتلندي
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