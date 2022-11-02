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دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يكرم وفادة سلتيك بخماسية

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أكرم نادي ريال مدريد الإسباني وفادة ضيفه سلتيك الإسكتلندي بالفوز عليه 5-1 الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

AFP

سجل أهداف الفريق الملكي كل من الكرواتي لوكا مودريتش (6 من ركلة جزاء) والبرازيلي رودريغو (21 من ركلة جزاء) وأسينسيو (51) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (61) والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (71)، في حين أحرز البرتغالي جوتا هدف الضيوف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ورفع ريال مدريد الذي كان ضمن مسبقاً تأهله إلى ثمن النهائي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة أمام وصيفه لايبتسيش الألماني الذي عبر إلى ثمن النهائي بفوزه خارج أرضه برباعية نظيفة على شاختار دونيتسك الأوكراني. 

واستعاد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14) نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الماضيتين بخسارته أمام لايبتسيش وسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه جيرونا 1-1 في الليغا.

وبعد حسمه دور المجموعات في الصدارة، يكون الفريق الملكي قد تصدّر مجموعته في ثلاثة مواسم متتالية من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2015-2016.

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