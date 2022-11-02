ريال مدريد يكرم وفادة سلتيك بخماسية

سجل أهداف الفريق الملكي كل من الكرواتي لوكا مودريتش (6 من ركلة جزاء) والبرازيلي رودريغو (21 من ركلة جزاء) وأسينسيو (51) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (61) والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (71)، في حين أحرز البرتغالي جوتا هدف الضيوف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ورفع ريال مدريد الذي كان ضمن مسبقاً تأهله إلى ثمن النهائي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة أمام وصيفه لايبتسيش الألماني الذي عبر إلى ثمن النهائي بفوزه خارج أرضه برباعية نظيفة على شاختار دونيتسك الأوكراني.

واستعاد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14) نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الماضيتين بخسارته أمام لايبتسيش وسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه جيرونا 1-1 في الليغا.

وبعد حسمه دور المجموعات في الصدارة، يكون الفريق الملكي قد تصدّر مجموعته في ثلاثة مواسم متتالية من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2015-2016.