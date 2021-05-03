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دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يفقد أحد أهم أسلحته أمام تشيلسي

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استمرت مشاكل ريال مدريد مع المراحل الحاسمة من الموسم، إذ سيفتقد لأحد أهم لاعبيه أمام تشيلسي بسبب الإصابة.

AFP


وأعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت عن الحالة الصحية لنجمه الفرنسي فاران في الوقت الذي حسمت به العديد من وسائل الإعلام عدم قدرته على المشاركة.

وشخّصت الفحوصات التي أجريت لقلب دفاع ريال مدريد وجود إصابة عضلية، مع التوضيح بأنه سيخضع للمراقبة ومتابعة حالته.

وأكدت ماركا أنّ إصابة فاران العضلية أبعدته عن موقعة ستامفورد بريدج المقررة الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما يزيد من متاعب زيدان.

وخرج ريال مدريد متعادلاً على أرضه أمام تشيلسي ذهاباً 1-1 مما أعطى الأفضلية للفريق اللندني.
 

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