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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يعلن عن إصابة كارفاخال

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أعلن ريال مدريد في موقعه الرسمي على الإنترنت عن تعرض لاعبه كارفاخال لإصابة عضلية.

AFP

قال ريال مدريد اليوم الخميس إن ظهيره الأيمن داني كارفاخال أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال المران لتتفاقم أزمة إصاباته قبل لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام تشيلسي الأسبوع القادم.  

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدافع قد يغيب عن مواجهة تشيلسي يوم الأربعاء المقبل بالإضافة للجولات الأخيرة في الدوري الإسباني حيث يحاول ريال مدريد الدفاع عن لقبه.  

ولم يحدد ريال مدريد، الذي يملك 71 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ويواجه أوساسونا بعد غد السبت، جدولا زمنيا لعودة كارفاخال.  

وقال النادي في بيان "بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا داني كارفاخال من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة بالساق اليمنى".  

وابتلي كارفاخال بالإصابات هذا الموسم وشارك في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات.  

ويغيب لوكاس فاسكيز، الذي كان يحل محل كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، حتى نهاية الموسم بعد إصابة في الركبة بينما يعاني القائد سيرخيو راموس من مشكلة في ربلة الساق وغاب عن آخر تسع مباريات لريال مدريد.  

ولم يشارك الظهير الأيسر فيرلان مندي في التعادل 1-1 مع تشيلسي في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال بسبب إصابة في ربلة الساق.  

وقد يغيب مارسيلو، الذي شارك بدلا من اللاعب الفرنسي في مباراة الثلاثاء، عن لقاء الإياب الأسبوع المقبل بعدما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه استدعي للعمل في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المحلية في مدريد.  

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