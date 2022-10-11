ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS October 11, 2022 23:06 بلغ ريال مدريد الإسباني الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتعادله مع مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (1-1) الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة. Reuters الملخصات شاختار دونيتسك دوري أبطال أوروبا ريال مدريد السابق التعادل يحسم مواجهة باريس سان اقرأ التالي تعادل دورتموند وإشبيلية يمنح س اقرأ - آخر الأحداث October 11, 2022 23:07 تعادل دورتموند وإشبيلية يمنح سيتي تذكرة العبور October 11, 2022 23:06 ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا October 11, 2022 22:54 التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه بنفيكا October 11, 2022 22:42 تشلسي يكرر فوزه على ميلان ويعتلي الصدارة October 11, 2022 22:04 مبابي يواصل التوهّج مع باريس سان جيرمان October 11, 2022 21:08 مانشستر سيتي يعود بتعادل سلبي من أرض كوبنهاغن October 11, 2022 21:07 يوفنتوس يواصل نتائجه المخيّبة October 11, 2022 14:08 نوير يغيب عن تمارين بايرن لإصابة طفيفة في كتفه October 11, 2022 13:43 بايرن وسان جيرمان وسيتي على أعتاب ثمن النهائي October 11, 2022 12:04 مانشستر سيتي ودورتموند يبحثان عن ضمان التأهل