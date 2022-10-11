ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

من قبل beIN SPORTS October 11, 2022 23:06 بلغ ريال مدريد الإسباني الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتعادله مع مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (1-1) الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.