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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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بلغ ريال مدريد الإسباني الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتعادله مع مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (1-1) الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

Reuters
الملخصات شاختار دونيتسك دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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