ريال مدريد يطالب بالكشف عن معايير اختيار "ملعب فرنسا"

النادي الملكي نشر بياناً على موقعه الرسمي، يطالب فيه المعنيين بتقديم تفسيرات، وتحديد هوية المسؤول عما تعرضت له جماهيره، بعد أن تحول نهائي الأبطال إلى أحداث مؤسفة استفزت مشاعر العالم، وأضاف الريال أن سلوك مشجعيه كان مثالياً طوال الموسم، ومن حقهم تلقي إجابات بعد تعرض العديد منهم إمام للاعتداء أو التعنيف أو السرقة أو المضايقة، معتبراً أن ما حدث نقل صورة بعيدة عن قيم وأهداف كرة القدم.

وأكدت بعض جماهير ريال أنها كانت ضحية لجرائم بعد نهاية المباراة السبت الماضي، في حين أفاد العديد منهم أنهم تعرضوا للاعتداء والسرقة خارج الملعب.

وقبل المباراة التي تأخر انطلاقها أكثر من نصف ساعة، اضطر عدد كبير من جماهير ليفربول من حاملي التذاكر الانتظار لساعات طويلة للدخول إلى الملعب، في حين استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على الحشود. فيما قال بعضهم إنهم كانوا يخشون من أن يتم سحقهم بعد استخدام فتحات صغيرة للسماح لبعضهم بالمرور.

وتابع ريال "نتفهم أن ما كان ينبغي أن يكون احتفالاً كبيراً بكرة القدم لجميع المشجعين الذين حضروا المباراة تحول إلى أحداث مؤسفة أثارت غضباً شديداً في جميع أنحاء العالم".

وأردف "كما ظهر بوضوح في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام، تعرض العديد من المشجعين للاعتداء العنيف والمضايقة والسرقة. كما وقعت بعض الأحداث أثناء قيادتهم لسياراتهم أو خلال تنقلهم في حافلات ما جعلهم يشعرون بالخوف على سلامتهم".

وأضاف "اضطر بعضهم إلى قضاء الليل في المستشفى بسبب إصابتهم بجروح. لقد نقلت كرة القدم للعالم صورة بعيدة كل البُعد عن القيم والأهداف التي يجب أن تسعى دائماً لتحقيقها".

وختم "يستحق متابعونا والمشجعون الرد وأن يتم تحمل المسؤوليات والقضاء على حالات كتلك التي اختبرناها إلى الأبد من كرة القدم والرياضة".