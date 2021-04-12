ريال مدريد يستعين بأسماء مغمورة لإكمال قائمته قبل مواجهة ليفربول

وأعلن ريال مدريد في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء عن أسماء اللاعبين المؤهلين لخوض مواجهة العودة أمام ليفربول الإنكليزي المقررة الأربعاء عقب تفوق الفريق الملكي 3-1 ذهاباً في إسبانيا.

وضمت قائمة ريال مدريد ثلاثة لاعبين من الشبان بعد أن فرضت الإصابات المتراكمة على زيدان التخلي عن أوراق رابحة مثل سيرجيو راموس وفاران وكارفاخال وهازارد وغيرهم.

وسيتواجد كل من تشوست ومارفين وأريباس في قائمة ريال مدريد رفقة فالفيردي الذي تواجه مشاركته أساسياً بعض الشكوك عقب خروجه مصاباً من مباراة ريال وبرشلونة السبت الفائت.

ويمر ريال مدريد بمرحلة حاسمة في موسمه بعد أن بات وصيفاً لليغا وعلى أعتاب نصف نهائي دوري الأبطال.