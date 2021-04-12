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دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يستعين بأسماء مغمورة لإكمال قائمته قبل مواجهة ليفربول

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استعان ريال مدريد بأسماء مغمورة لإكمال قائمته المتجهة لخوض مباراة مصيرية أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

AFP

وأعلن ريال مدريد في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء عن أسماء اللاعبين المؤهلين لخوض مواجهة العودة أمام ليفربول الإنكليزي المقررة الأربعاء عقب تفوق الفريق الملكي 3-1 ذهاباً في إسبانيا.

وضمت قائمة ريال مدريد ثلاثة لاعبين من الشبان بعد أن فرضت الإصابات المتراكمة على زيدان التخلي عن أوراق رابحة مثل سيرجيو راموس وفاران وكارفاخال وهازارد وغيرهم.

وسيتواجد كل من تشوست ومارفين وأريباس في قائمة ريال مدريد رفقة فالفيردي الذي تواجه مشاركته أساسياً بعض الشكوك عقب خروجه مصاباً من مباراة ريال وبرشلونة السبت الفائت.

ويمر ريال مدريد بمرحلة حاسمة في موسمه بعد أن بات وصيفاً لليغا وعلى أعتاب نصف نهائي دوري الأبطال.

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