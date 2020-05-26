ونشر النادي الملكي على موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل اليوم الثلاثاء ذكريات التتويج في 26 أيار/مايو من العام 2018 عندما تغلّب على ليفربول الإنكليزي 3-1 في العاصمة الأوكرانية كييف، ليكون اللقب الثالث على التوالي للريال في المسابقة في ثلاثة مواسم متتالية والثالث عشر للفريق في تاريخ دوري الأبطال، والرابع في المسابقة في غضون خمسة مواسم.

ودخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أيضاً التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أول مدرب يقود فريق للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في المسابقة الأوروبية العريقة.

كما احتفل ريال مدريد بتتويجه بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في اليوم ذاته من العام 2001 بعد الفوز الساحق بقيادة المدرب فيسنتي دل بوسكي بخماسية نظيفة على ألافيس في "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق في مدريد.