ريال مدريد وليفربول| أبرز الأرقام قبل المواجهة المرتقبة

مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وليفربول ضمن ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، يسعى من خلالها الفريق الملكي إلى مواصلة مسيرته في البطولة بحثاً عن التتويج باللقب وتعزيز رقمه القياسي الحالي كأكثر فريق حمل كأس البطولة برصيد 13 لقباً فيما يحاول ليفربول إنقاذ موسمه والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة سعياً لتعويض جماهيره عن فقدان لقب الدوري المحلي.

إليكم أبرز الأرقام والإحصاءات الخاصة بالفريقين قبل انطلاق المباراة الكبرى.

• ستكون هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري الأبطال منذ نهائي 2018، عندما تفوق ريال مدريد 3-1 وحقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

• خسر ليفربول آخر 3 مباريات ضد ريال مدريد في دوري الأبطال، تلقى 4 خسائر متتالية ضد فريق معيّن في المسابقات الأوروبية مرةً واحدة فقط وكانت ضد بنفيكا بين 1984 – 2000.

• فاز ريال مدريد في 8 من آخر 9 مباريات ذهاباً في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، خسر ضد مانشستر سيتي 1-2 الموسم الماضي.

• في آخر مواجهة "من مباراتين" في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، تفوق ليفربول على ريال مدريد بمجموع اللقائين (5-0) في دور الـ16 من موسم 2008-09، وكانت أكبر خسارة لريال مدريد في الأدوار الإقصائية بتاريخ مشاركاته في البطولة.

• فاز مدرب ليفربول يورغن كلوب في آخر 5 مباريات في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بما في ذلك 4 مباريات ذهاباً مع الريدز (ضد مانشستر سيتي 2017-18 وبورتو 2019-20).

• فاز ريال مدريد في آخر 3 مباريات له في دوري الأبطال، آخر مرة فاز فيها في 4 مباريات متتالية تعود لابريل 2018.

• ستكون هذه المباراة الـ50 لزين الدين زيدان كمدرب في دوري الأبطال. فاز في 30 في أول 49 مباراة، المدرب الوحيد الذي حقق انتصارات أكثر في أول 50 مباراة هاينكس (32 فوزاً).

• سجل لاعب ليفربول ساديو مانيه 19 هدفاً في 40 مباراة بدوري الأبطال، وقد يصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ الفريق يصل لـ20 هدفاً في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال بعد كل من (محمد صلاح 24 وستيفين جيرارد 21).

• سجل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمه في جميع مبارياته الـ3 السابقة ضد ليفربول في دوري الأبطال (4 أهداف)، لم يسجل أي لاعب في تاريخ البطولة أهدافاً ضد ليفربول أكثر منه "متساوياً مع ديديه دروغبا".

• صنع لوكا مودريتش أهدافاً في آخر مباراتين له في دوري الأبطال، إن صنع في هذا اللقاء سيصبح أكبر لاعب "35 عاماً و209 أيام" يصنع في 3 مباريات متتالية بالبطولة منذ ريان غيغز 2011 عندما كان يبلغ من العمر 37 عاماً.

