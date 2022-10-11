ريال مدريد لتعزيز صدارته من بوابة شاختار دونيتسك

مدرب الريال كارلو أنشيلوتي أكد عودة مهاجم الفريق كريم بنزيمة أساسيا بعد إراحته في الجولة الماضية من الليغا.

مواجهة شاختار دونتسك وضيفه ريال مدريد تتابعونها حصرياً اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.

وعن المجموعة السادسة كذلك يأمل لايبتسيتش في العودة من ميدان مضيفه سلتيك بنقاط الفوز ليحافظ على آماله في التأهل إلى ثمن النهائي.

لايبتسيتش الذي فاز على أرضه في الجولة الثالثة على سلتيك بثلاثة أهدافٍ لواحد، سيعمل على تأكيدِ تفوقهِ على مضيفهِ بانتظار تعثر شاختار أمام ريال مدريد المتصدر للانقضاض على المركز الثاني في الوقت الذي يجد سلتيك نفسه مطالباً بتحقيق الفوز لإنعاش آماله في المنافسة على التأهل وفي حال خسارته، فستصبح مهمته في بلوغ ثمن النهائي معقدة ً جداً.

