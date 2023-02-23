روزه يقفل الباب أمام رحيل غفارديول "سيبقى في لايبتسيغ"

وخطف غفارديول بضربة رأسية هدف التعادل أمام سيتي 1-1، كما قلّص خطورة المهاجم العملاق النروجي إرلينغ هالاند في أمسية لم ينجح فيها الأخير في هز الشباك.

وبات غفارديول في عامه الثاني مع لايبزيغ قادماً من دينامو زغرب، هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية جراء المستوى الرائع الذي ظهر به إن كان مع فريقه أو بقميص منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي.

وكانت وسائل إعلام ألمانية نقلت عن غفارديول قوله "ربما سأغادر بعد كريستوفر (نكونكو)" في إشارة إلى تقارير أفادت أن المهاجم الفرنسي توصل إلى إتفاق مع تشلسي الإنكليزي.

وضع روزه حداً للتكهنات بشأن مستقبل قلب الدفاع والذي من المرجح أن يغادر إلى الدوري الانكليزي، قائلاً "لا يبدو أن العناوين تزعجه".

وأضاف "هو لاعب في لايبتسيغ، وأعتقد انه سيبقى في لايبتسيغ".

وأردف "خلال حديثه عن كريستوفر، ابتسم، ولكن بالتأكيد، في الصحف، لا يمكنكم رؤية الابتسامة".

وختم قائلاً "قال انه يحب المكان هنا ويشعر بالراحة. كمدرب تريد أن تعمل مع أفضل اللاعبين".

