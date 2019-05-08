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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

روبرتسون يجري فحوصات طبية بشأن إصابته أمام برشلونة

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سيخضع أندرو روبرتسون ظهير ليفربول الأيسر لفحص بالأشعة على ربلة الساق اليوم الأربعاء ويأمل ألا تحرمه الإصابة التي تعرّض لها خلال الانتصار المذهل على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من المشاركة مع فريقه في آخر مباراتين بالموسم.

Reuters

وأصيب روبرتسون في التحام مع لويس سواريز مهاجم برشلونة قبل أن يسجل بديله جورجينيو فينالدم هدفين ليساعد ليفربول على التأهل للنهائي بالفوز 4-صفر في مباراة الإياب و4-3 في النتيجة الإجمالية.  

وقال اللاعب الاسكتلندي لموقع النادي على الإنترنت بعد احتفاله بالفوز أمام الجماهير المنتشية باستاد أنفيلد "إنه ليس الشعور الأمثل في هذه اللحظة لكني سأخضع لفحص بالأشعة غدا.  إنهم على ثقة بأن الأمر بسيط وربما يحتاج إلى يومين، لكن لننتظر ونرى".  

وأضاف "لا يمكننا التعليق حتى فحص الأشعة، لكني سأصلي الليلة".  

ويستضيف ليفربول يوم الأحد القادم ولفرهامبتون في مباراته الأخيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز حيث سيكون بحاجة للفوز في استاد أنفيلد وتعثر مانشستر سيتي خارج ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون من أجل إحراز اللقب.  

ويلعب ليفربول بطل أوروبا خمس مرات ضد أياكس أمستردام أو توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في مدريد يوم 1 يونيو.
 

أندرو روبرتسون
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