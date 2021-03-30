ربع النهائي بين بورتو وتشيلسي سيقام في إشبيلية

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء، أنّ مباراة بورتو وتشيلسي ستقام في السابع من نيسان/أبريل المقبل (ذهاباً) و13 من الشهر نفسه (إياباً) على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان".



وأزيلت البرتغال من لائحة الحكومة البريطانية للبلدان المدرجة في القائمة الحمراء لحظر السفر في وقت سابق من الشهر الحالي، لكن لا يزال يتعيّن على أي شخص يدخل المملكة المتحدة من تلك الدولة، عزل نفسه لمدة 10 أيام.



وهذه ليست المرة الأولى التي تُتقل فيها مباراة جراء قيود السفر، فقد سبق نقل مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي من البطولة القارية من إسبانيا إلى العاصمة الرومانية بوخارست.



وخففت إسبانيا الأسبوع الحالي القيود المفروضة على الأشخاص الذين يدخلون البلاد من بريطانيا لأسباب محددة، بما في ذلك للمشاركين في الأحداث الرياضية عالية المستوى.