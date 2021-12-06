راموس يغيب مجدداً عن باريس سان جيرمان

وجاء في البيان الطبي الإثنين أن قائد ريال مدريد السابق "يواصل عملية إعادة الاندماج التدريجي مع المجموعة للأيام الثلاثة المقبلة"، في خطوة كان "مخططاً لها" بحسب ما أفاد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وكشف بوتشيتينو أن مشاركة راموس في عملية الإحماء الإثنين مع زملائه كان مخططاً لها "ثم واصل تمارينه الفردية في صالة الألعاب الرياضية. كان مخططاً لذلك".

وخاض الإسباني، البالغ 35 عاماً والذي أصيب عدة مرات هذا العام بما في ذلك ربلة الساق، أول مباراة له بقميص نادي العاصمة الفرنسية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر ضد سانت إيتيان (3-1) في الدوري الفرنسي، لكنه غاب عن اللقاءين التاليين ضد نيس (صفر-صفر) الأربعاء ثم لنس (1-1) السبت بسبب "إجهاد عضلي" بحسب النادي.

وكان لاعب ريال مديد السابق متواجداً صباح الإثنين في الحصة التمرينية المفتوحة أمام وسائل الإعلام، ما أعطى الانطباع بأنه قد يشارك في لقاء الثلاثاء ضد بروج، لكن النادي ومدربه حسما هذه المسألة.

وقد يكون راموس جاهزاً لظهوره الثاني فقط مع الفريق الذي انضم اليه الصيف المنصرم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وذلك حين يلتقي رجال بوتشيتينو الأحد مع موناكو في الدوري المحلي.