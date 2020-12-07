راموس وكارفاخال يعودان لتدريبات الريال

وأكمل راموس، الذي لم يلعب مع ريال مدريد منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، تدريبا كاملا لليوم الثاني على التوالي.

وعاد كارفاخال، الذي شارك أساسيا أربع مرات فقط في كل المسابقات هذا الموسم بسبب إصابتين، إلى التدريبات اليوم الاثنين.



وغاب اللاعبان عن الهزيمة خارج الديار أمام شاختار دونيتسك الأسبوع الماضي مما يعني أن بطل أوروبا 13 مرة أصبح مطالبا بالفوز على غلادباخ متصدر المجموعة الثانية لضمان التأهل لأدوار خروج المغلوب.

وسيفتقد ريال مدريد جهود المهاجم إيدن هازار وثنائي خط الوسط فيدريكو فالفيردي الذي يتعافى من كسر في الساق ومارتن أوديغارد الذي لم يتدرب اليوم الاثنين.