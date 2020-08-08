راموس "أردنا المزيد"

وكتب راموس الغائب عن إياب ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي الانكليزي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "انها نهاية موسم غريب، قاسية على الجميع. المذاق مرير لأننا ريال مدريد، ونحن مجبرون على الفوز بكل شيء".

تابع راموس (34 عاماً) الذي ارتكب زميله الفرنسي رافايل فاران خطأين فادحين كلفا فريقه الخسارة "يجب أن نعطي الفضل لرابطة الدوري، وأكثر إلى هذه النسخة الاستثنائية بالإضافة الى الكأس السوبر، لكن الحزن يسيطر علينا بسبب الاقصاء من دوري الابطال".

ختم راموس "حان وقت الاستراحة، كي نعود ونقدم كل شيء الموسم المقبل. هذه الشارة وهذه القصة تستحقان تقديم كل شيء. في الخسارة وفي الفوز، دوما. شكراً لدعمكم غير المشروط، حتى من مسافة بعيدة".

