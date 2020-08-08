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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

راموس "أردنا المزيد"

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عبّر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الغائب عن اقصاء فريقه الجمعة من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، عن اسفه معتبراً أن بطل إسبانيا "أراد المزيد" هذا الموسم.

Reuters

وكتب راموس الغائب عن إياب ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي الانكليزي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "انها نهاية موسم غريب، قاسية على الجميع. المذاق مرير لأننا ريال مدريد، ونحن مجبرون على الفوز بكل شيء".

تابع راموس (34 عاماً) الذي ارتكب زميله الفرنسي رافايل فاران خطأين فادحين كلفا فريقه الخسارة "يجب أن نعطي الفضل لرابطة الدوري، وأكثر إلى هذه النسخة الاستثنائية بالإضافة الى الكأس السوبر، لكن الحزن يسيطر علينا بسبب الاقصاء من دوري الابطال".

ختم راموس "حان وقت الاستراحة، كي نعود ونقدم كل شيء الموسم المقبل. هذه الشارة وهذه القصة تستحقان تقديم كل شيء. في الخسارة وفي الفوز، دوما. شكراً لدعمكم غير المشروط، حتى من مسافة بعيدة".
 

سيرخيو راموس دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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