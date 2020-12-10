رئيس باشاكشهير يدعو لإيقاف كولتيسكو مدى الحياة

وتوقفت مباراة الفريقين إلى أن استؤنفت مساء الأربعاء مع تغيير الطاقم التحكيمي بعد الضجة التي تسبب بها الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو نتيجة توجيهه عبارة عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون "لقد قال زنجي" في إشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو.

وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو، ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب ولم يعودوا إليه بعدما تمسكوا بضرورة استبعاد كولتيسكو، وهو موقف شاركهم إياه نجم سان جيرمان كيليان مبابي بقوله "لا يمكننا أن نلعب بوجود حكم من هذا النوع" متوجها الى الحكم الرئيس هاتيغان.

وقال غوكسيل غوموشدا لوسائل إعلام تركية إن "هذا النوع من الحكام يجب منعه مدى الحياة. عليهم أن يجعلوا منه عبرة".

وكان المهاجم السنغالي البديل المخضرم دمبا با (35 عاما) في الواجهة خلال تلك اللحظات الصعبة، إذ توجه للحكم الرابع بالقول "أنت لا تقول أبدا هذا الأبيض، بل تقول هذا الشخص، فلماذا عندما تتحدث عن شخص أسود، تقول هذا الأسود".

وأفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه بدأ "تحقيقاً شاملاً" في الحادث الذي قد يؤدي إلى إيقاف كولتيسكو لعشر مباريات على أقل تقدير، بحسب ما تنص اللوائح التأديبية في حالات السلوك العنصري أو التمييزي.